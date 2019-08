Barcellona, indizio social dal padre di Neymar: like al post di Rivaldo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rivaldo, ex stella del Barcellona, su Instagram ha analizzato il caso Neymar. Il brasiliano ha affermato che la cessione è stata una mossa sbagliata e che ora il giocatore vuole tornare. Tra i tanti like anche quello del padre di "O'Ney": un indizio per quanto riguarda il mercato o soltanto un apprezzamento per il pensiero dell'ex giocatore dei catalani? Nel frattempo PSG e Barcellona si sono incontrati nuovamente per poter discutere della trattativa di mercato più complessa dell'estate.