Barcellona, infortunio per Digne: salta le sfide con la Roma

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Digne, terzino del Barcellona che in passato ha vestito la maglia della Roma, salterà la doppia sfida di Champions League in programma tra il 4 e il 10 aprile. A confermalo il sito ufficiale del club catalano che tramite un bollettino medico riporta le condizioni del francese. Il terzino è stato sottoposto oggi a dei controlli medici in seguito al problema muscolare evidenziato in Nazionale. Mettendo in risalto una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore dovrebbe star fermo 3 settimane.