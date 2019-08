Barcellona, infortunio per Leo Messi: salterà il Napoli

© foto di Imago/Image Sport

Lionel Messi non giocherà le due amichevoli contro il Napoli. Il calciatore argentino, come riportato dal Mundo Deportivo, rimarrà in Spagna per poter curare la lesione di primo grado del soleo. Il numero 10 blaugrana non scenderà in campo per recuperare al meglio in vista della prima giornata di Liga: il Barcellona, nel primo impegno, affronterà l’Athletic Bilbao.