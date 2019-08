Barcellona infuriato con Dembélé: non conduce una vita da professionista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ousmane Dembele dovrà rimanere fermo per le prossime cinque settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale. L'ennesimo stop da quando è arrivato al Barcellona, tanto che lo staff blaugrana, in primis quello del reparto medico, viene descritto come infuriato nei confronti del giocatore. Lo riferisce Cadena Ser, citando una fonte del Barça, e facendo sapere che la dirigenza è particolarmente delusa per la sua mancanza di professionalità e per certi atteggiamenti che non possono essere propri di un atleta di alto livello.