Barcellona, Iniesta ha già deciso l'addio: in Cina firmerà un triennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS in prima pagina, Andres Iniesta ha già deciso di lasciare il Barcellona a fine stagione per trasferirsi in Cina. Ancora non è chiaro quale sarà il suo nuovo club, probabilmente il Tianjin Quanjian, ma è certo che firmerà un triennale dopo 16 anni passati al Barça.