Barcellona, Iniesta: "Ho già deciso il mio futuro, a breve saprete tutti"

Dopo la vittoria col Valencia, Andres Iniesta ha assicurato di sapere già cosa fare del suo futuro: "

"Ho già deciso cosa farò, l'affetto delle persone l'ho sempre avuto, sono grato alla gente, che è qui da più di 20 anni. Il loro sostegno è stato fondamentale per vincere. Quando dovrò dare la mia opinione, il club saprà e tutti lo sapranno. In questo momento sono molto felice per la vittoria oggi, perché la Lega è molto importante".