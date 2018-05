Barcellona, Iniesta: "Il ritorno di Neymar sarebbe molto strano"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Andres Iniesta, capitano del Barcellona ormai in procinto di lasciare il club dopo 22 anni di militanza, ha parlato a margine del GP di Spagna: "Dove giocherò? Non è ancora il tempo di annunciarlo. Lo dirò solo dopo che terminerà la stagione e l'impegno con il mio club. Cercherò di non fallire questa decisione sapendo quanto è complicato lasciare la squadra della mia vita. Il ritorno di Neymar? Lo riterrei molto strano anche se non penso che sarebbe un problema. La squalifica di Sergi Roberto? La verità è che trovo eccessiva questa deicisone".