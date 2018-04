Barcellona, Iniesta in Cina: l'annuncio dopo la finale di Copa del Rey

© foto di Federico Gaetano

È fatta per il trasferimento di Andrés Iniesta in Cina. Come riporta As, il centrocampista spagnolo ha già trovato un ricco accordo con un club di Super League (probabilmente il Tianjin Quanjian) e annuncerà il suo addio a parametro zero al Barcellona dopo la finale di Copa del Rey del prossimo 21 aprile. Iniesta firmerà un triennale, ultimo contratto della sua carriera a quasi 34 anni.