Barcellona, Iniesta: "Messi il numero uno per distacco, più di CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iniesta, centrocampista del Barcellona, parla ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria contro il Chelsea per 3-0. Queste le sue dichiarazioni

"E' stata una partita difficile contro una squadra complicata. Abbiamo prodotto un grande sforzo e bisogna fare i complimenti alla squadra per essere entrata tra le prime otto di Europa. Messi? E' un giocatore unico, è il numero uno per distacco. Anche più di Ronaldo. Cerchiamo di aiutarlo per raggiungere gli obiettivi di tutta la squadra. Sorteggi? Il Real è un avversario pericoloso anche se è più conosciuto rispetto alle altre. Astori? Mando un forte abbraccio alla sua famiglia e alla Fiorentina. E' stata una notizia terribile".