Barcellona, Iniesta: "Nuovi traguardi da raggiungere, più uniti che mai"

© foto di Federico Gaetano

"È difficile accettare quanto accaduto, ma ci mancano ancora dei traguardi da raggiungere e dobbiamo lottare per conquistarli. Più uniti che mai, Força Barça. Orgoglioso di essere culé". Con questo tweet il centrocampista del Barcellona Andrés Iniesta ha voluto motivare i suoi dopo la pesante sconfitta di Champions con la Roma, in vista di un finale di stagione che potrebbe comunque vedere i blaugrana trionfare sia in Liga che in Copa del Rey.