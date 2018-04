Barcellona, Iniesta verrà omaggiato dal pasillo del Deportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Deportivo La Coruña ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale che celebrerà con il Pasillo Andrés Iniesta, che lascerà al termine della stagione il Barcellona e la Liga per trasferirsi in Cina. Il Pasillo, come viene chiamato in Spagna, è la cosiddetta passerella d'onore che di solito viene riservata alle squadre campioni. Nelle scorse settimane il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha già annunciato che la sua squadra non concederà questo onore al Barcellona.