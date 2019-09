Barcellona irriconoscibile lontano dal Camp Nou: i sette fattori della crisi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona è in crisi. Le testate più vicine al mondo blaugrana non hanno dubbi: i blaugrana, lontano da casa, sono ormai diventati irriconoscibili. Lo dimostrano le sconfitte di Bilbao e Granada (ieri 0-2), così come i pareggi di Pamplona e Dortmund in Champions. La squadra - sottolinea Mundo Deportivo - si blocca, riappare forse il fantasma di Anfield, e nessuno riesce a trovare una soluzione.

Né i giocatori né tantomeno l'allenatore, Ernesto Valverde, finito sotto processo per almeno sette fattori: pochi tiri in porta, avversari in vantaggio per primi ben quattro volte in sei partite, poco equilibrio a centrocampo e attacco, squadra eccessivamente larga con scarsa pressione, Griezmann ancora non integrato, troppo possesso palla sterile e meno intensità di gioco rispetto agli avversari quando si gioca in trasferta.