Barcellona, Jordi Alba: "Contento della squadra che abbiamo, sono ottimista"

Le ultime settimane di mercato sono state molto movimentate per il Barcellona ma Jordi Alba ha assicurato che la squadra a disposizione di Valverde è ottima: "Ho vissuto l'ultima settimana di mercato con calma, avevo già detto che se fosse venuto un giocatore che poteva aiutarci, sarebbe stato perfetto, ma sono contento della squadra che abbiamo. Questa rosa ha già dato molte gioie e non dipende solo da un giocatore più o meno. Non so se la squadra sia migliore o peggiore dell'anno scorso, lo vedremo alla fine della stagione, ma sono ottimista".