Barcellona, Jordi Alba: "Dobbiamo migliorare ancora. Il VAR ci confonde"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 4-1 rifilato all'Alaves, il difensore del Barcellona Jordi Alba ha commentato la prestazione blaugrana in zona mista. Ecco le sue parole riprese da AS: "Abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo segnato subito e hanno avuto problemi. Siamo contenti. Ora qualche giorno di vacanza? Ci andiamo con buone sensazioni ma dobbiamo migliorare molto per vincere i titoli. Capite il VAR? A volte ci confonde. A volte ti fa male, altre ti favorisce. Ma a volte non lo capiamo".