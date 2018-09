Barcellona, Jordi Alba: "Nazionale? Decide Luis Enrique, lo rispetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'8-2 rifilato all'Huesca dal Barcellona e il gol segnato, Jordi Alba ha eluso la polemica sulla sua esclusione dalla Nazionale per decisione di Luis Enrique: "È chiaro che mi piacerebbe andare in nazionale, ma è una decisione del commissario tecnico e deve essere rispettata. Continuerò a fare il mio lavoro, non dipende direttamente da me che Luis Enrique non mi convoca".