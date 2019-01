© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino del Barcellona Jordi Alba, intervistato da Cadena Cope dopo la vittoria di ieri col Siviglia in Copa del Rey, ha parlato così delle travagliate trattative per il suo rinnovo di contratto: "Non è vero che abbiamo trovato l'accordo, la situazione è sempre la solita. Non ho rinnovato col Barcellona". Il nazionale spagnolo, in scadenza nel 2020, è finito da tempo nel mirino della Juventus, che segue lui e Marcelo per rinforzare la fascia sinistra a partire dalla prossima stagione.