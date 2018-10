Barcellona, Jordi Alba sul rinnovo: "Non so niente. Decide la società"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il terzino del Barcellona, Jordi Alba, finito anche nel mirino della Juventus per la prossima stagione, ha parlato anche dei suo rinnovo con il Barcellona, con il suo contratto che scadrà nel 2020: "Sono molto tranquillo, non so ancora nulla e deciderà il club se meriterò o meno il rinnovo".