Barcellona, Jordi Alba: "Voglio la Nazionale, ma non dipende da me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Rayo Vallecano, il difensore del Barcellona Jordi Alba è tornato a parlare della Nazionale, dalla quale non è stato mai convocato dopo la nomina di Luis Enrique: "Sto facendo le cose bene, tutto sta andando bene e sto lavorando principalmente per il mio club e spero di ricevere il premio di essere convocato in nazionale. Ma non è una cosa che dipende da me. Ho intenzione di fare tutto da parte mia per provare ad andare come ho sempre fatto da quando ho fatto il mio debutto con la nazionale, la mia intenzione è giocare con la nazionale".