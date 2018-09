Barcellona, Jordi Alba: "Voglio restare qui finchè non mi ritiro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jordi Alba, rimasto fuori dai convocati della Spagna, ha parlato a TVE facendo capire di voler restare per sempre al Barcellona. "Sì, voglio restare qui finchè non mi ritiro. Io fuori dalle convocazioni della Spagna? Sono decisioni che prendono gli allenatori, occorre accettarle. Sono migliorato molto nel tempo, ora sono in un buon momento della mia vita e della mia carriera".