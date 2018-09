Barcellona, Kanté il prescelto per il centrocampo del futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona ha messo nel mirino N'Golo Kanté. Come riporta Sky Sports, i blaugrana avrebbero individuato nel centrocampista del Chelsea il rinforzo giusto per la mediana della prossima stagione. Per acquistarlo ci sarà da battere però l'agguerrita concorrenza del Paris Saint-Germain.