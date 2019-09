Barcellona, l'acquisto di Pedri potrebbe costare fino a 25 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Peter Gonzalez, meglio conosciuto come Pedri, oggi ha fatto visita alle strutture del Barcellona presso la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despi e anche il Camp Nou. Il giocatore ha firmato questa estate, con i catalani che hanno pagato 5 milioni al Las Palmas per ottenerne il cartellino. Una cifra che può salire fino a 25 milioni di euro in base al futuro del 16enne rimasto in prestito al club isolano. L'attaccante è stato accompagnato nel giro delle strutture da Eric Abidal e da Patrick Kluivert. A riportarlo è Marca.