Barcellona, l'ex agente di Messi: "Sarebbe potuto andare al Real Madrid"

Horacio Gaggioli, ex agente di Lionel Messi, ha svelato a Globoesporte un interessante retroscena di mercato: "Mi sono trasferito a Barcellona per motivi personali, per questo Leo ha fatto un provino coi blaugrana. Sarei però potuto andare a vivere a Madrid e in quel caso avrei sicuramente fatto iniziare Messi col Real Madrid. La vita è così, fatta di circostanze".