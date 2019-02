© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Rosell considera inutile la discussione riguardo a chi alla fine il miglior calciatore di sempre. Agli occhi dell'ex presidente del Barcellona, Lionel Messi non ha nessun rivale. "E' impossibile sostituire Messi, non esiste giocatore migliore di lui. E' il più forte della storia, indiscutibilmente. Colui che si avvicina di più è Neymar ma ora resta da capire come rientrerà dopo l'infortunio", ha detto in un'intervista a RAC1.