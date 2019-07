© foto di Insidefoto/Image Sport

Ormai la vicenda Neymar sta assumendo una piega preoccupante. Tra smentite, rilanci e interviste scomparse il brasiliano continua ad allenarsi con il Paris Saint-Germain. Dalla Spagna arrivano delle indiscrezioni interessanti per quanto riguarda il futuro del calciatore ex bluagrana: secondo quanto riportato da AS il club catalano avrebbe contattato un team di esperti per capire l'entità dell'infortunio e quanto pare la frattura del quinto metatarso può essere più grave del previsto.