Barcellona, l'ingaggio di Pogba è troppo alto: affare quasi impossibile

Mundo Deportivo torna a parlare del futuro di Paul Pogba escludendo di fatto la strada che potrebbe portarlo al Barcellona. Il giocatore guadagna 12 milioni di euro all'anno, cifra che il Barça non è pronto a riconoscergli e in più, lo stesso club catalano, non avrebbe intenzione di investire una cifra superiore ai 100 milioni per portare il francese alla corte di Valverde. Il quotidiano spagnolo cita come possibili pretendenti attendibili solo il PSG e la Juventus.