Barcellona, la dedica di Iniesta: "Doblete per i nostri tifosi, siete il top"

Dopo aver festeggiato il Doblete per le vie della città, il centrocampista del Barcellona Andres Iniesta ha voluto ringraziare su Twitter i tifosi blaugrana. "Non c'è niente di meglio che condividere le vittorie con le persone più importanti, i nostri tifosi! Grazie per esserci sempre", il tweet dello spagnolo prossimo a trasferirsi in Cina per chiudere la sua carriera.