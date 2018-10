Barcellona, la dirigenza ha deciso. A gennaio arriverà un difensore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona acquisterà un difensore centrale nel mercato invernale. Lo scrive il Mundo Deportivo questa mattina che spiega come la decisione sia stata presa nel corso di una riunione di ieri fra i massimi dirigenti blaugrana e il tecnico Ernesto Valverde. I problemi fisici di Umtiti e Vermaelen preoccupano non poco, da qui l'idea di intervenire sul mercato. E il profilo è chiaro: un giocatore di esperienza, pronto all'uso, che possa accettare un contratto fino al termine della stagione. Missione non semplice, ma il Barça è già a lavoro.