Barcellona, la madre e la sorella di Neymar in città per cercare casa

Prosegue la trattativa tra Barcellona e PSG per il ritorno di Neymar in Catalogna. Dalla Spagna si parla di Dembélé e Coutinho come contropartite, mentre il giocatore sarebbe ansioso di tornare a far parte della squadra in cui è cresciuto, diventando uno dei più forti giocatori del mondo. Secondo Sport, la madre e la sorella del brasiliano si sarebbero già recate a Barcellona per cercare casa: Neymar avrebbe chiesto di tornare nel quartiere dove aveva vissuto negli anni scorsi, Pedralbes.