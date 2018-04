Barcellona, la stampa catalana celebra la vittoria in Youth League

I giornali catalani ignorano la Champions League e dedicano la prima pagina niente meno che alla Youth League, vinta dal Barcellona: "Masia Power" è il titolo scelto da Mundo Deportivo. "Hay Cantera!" è l'apertura scelta da Sport. Il Barça ha battuto in finale per 3-0 il Chelsea ed è diventato campione d'Europa a livello giovanile per la seconda volta nella sua storia.