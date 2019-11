Clement Lenglet ha parlato a L'Est Republicain parlando della sua esperienza al Barcellona: "Messi è il miglior giocatore del mondo, ma lo considero un amico visto come si pone nei miei confronti e verso lo spogliatoio. Il dialogo con lui arriva poco a poco perché è riservato e perché ha molte persone intorno, un gruppo molto forte. Quindi anche Griezmann ci parlerà sempre di più perché è comunque aperto ai compagni, anche per parlare di altro oltre al calcio. Anche Antoine ha bisogno di tempo per inserirsi nel Barça, un club che ha molti calciatori che conoscono l'ambiente da anni, dalle giovanili. La mia vita? Non ho cambiato niente rispetto a prima. Non ero una star al Nancy e non mi sento tale oggi. E' vero che guadagno molto bene e che se vado al ristorante non faccio caso al prezzo di un piatto, che costi 40 o 100 euro, ma per esempio non ho intenzione di comprare una Ferrari che è bella ma che non mi interessa più di tanto". A riportarlo è Marca.