Barcellona, lesione al menisco per Suarez. Copa del Rey a rischio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre al danno, la beffa. Il Barcellona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che Luis Suarez si sottoporrà ad intervento chirurgico in queste ore per risolvere una lesione del menisco del ginocchio destro. I tempi di recupero saranno comunicati nelle prossime ore, ma semrba difficile che il Pistolero possa recuperare per la finale di Copa del Rey del 25 maggio contro il Valencia.