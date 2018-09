Barcellona, Luis Suarez: "Con il VAR si perde l'adrenalina del gol"

© foto di J.M.Colomo

Dopo la vittoria per 8-2 conquistata dal Barcellona contro l'Huesca, Luis Suarez ha detto: "Uno vuole sempre aiutare la squadra in ogni modo, se lo faccio con i gol molto meglio. Il VAR? Quando hai dei dubbi, con il VAR, perdi la tua adrenalina e il desiderio di festeggiare. Si perde la gioia. Non puoi sbagliare, dal momento che tutto è molto controllato".