Barcellona, Luis Suarez: "Messi non può sempre risolvere i problemi"

© foto di J.M.Colomo

Dopo l'1-1 arrivato contro l'Athletic, Luis Suarez ha commentato la prestazione del Barcellona sottolineando quanto la squadra non possa sempre dipendere da Messi: "Abbiamo perso due punti, abbiamo fatto tutto il possibile per rimontare ma non ci siamo riusciti. Hanno tirato una volta in porta nel primo tempo e hanno segnato, è un'ingiustizia. Messi? Non possiamo dipendere da Leo per risolvere le cose. Al Barça ci sono tanti giocatori per i loro meriti, avremmo dovuto essere in grado di vincere la gara prima che entrassero loro. La serie negativi di risultati ci allarma ma dobbiamo assumerci le nostre responsabilità".