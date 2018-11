Barcellona, Malcom: "Felice per la mia carriera. Lotterò per i miei sogni"

Malcom, giocatore acquistato dal Barcellona in estate e fregato dai blaugrana alla Roma quando l'accordo era già stato raggiunto, ha affidato a Instagram un messaggio per allontanare le voci su un suo possibile addio dal Barça: "Per quanto riguarda le notizie pubblicate in Spagna, voglio chiarire che sono venuto a Barcellona con molti obiettivi e chiunque mi conosca sa bene quanto sia determinato. Sono contento dell'evoluzione della mia carriera e i miei sogni stanno diventando realtà ogni giorno che passa. Anche la mia famiglia si è ambientata bene in città e, in sintesi, continuerò a lottare per tutto ciò che desidero e per i miei sogni".