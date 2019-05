Barcellona, Malcom in uscita: non solo Milan, c'è anche il Siviglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'acquisto a gennaio di Munir El Haddadi, il Siviglia torna a guardare in casa Barcellona per rinforzare il proprio reparto offensivo. Piace, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l'esterno d'attacco Malcom. Il brasiliano, cercato anche dal Milan, è in uscita dal club blaugrana visto che in questa stagione finora ha collezionato solamente 22 presenze con quattro gol e due assist, ma soprattutto appena 950 minuti giocati.