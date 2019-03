Barcellona, Malcom non si muoverà per meno di 50 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante lo scarso impiego, il Barcellona non venderà Malcom per meno di 50 milioni. Lo riporta Mundo Deportivo secondo il quale il valore del brasiliano non sia calato, nonostante la scarsa considerazione di Ernesto Valverde. Classe 1997, il brasiliano ha raccolto la miserie adi 534 minuti spalmati in 15 apparizioni, condite da 3 reti. Da registrare negli ultimi giorni l'interesse dell'Inter per l'ex Bordeaux.