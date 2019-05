© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sarà grande bagarre in estate intorno al nome di Malcom del Barcellona. Il calciatore, arrivato l'anno scorso in blaugrana senza successo, piace a molti club di prima fascia in Europa, tra cui il Borussia Dortmund e l'Arsenal. Negli ultimi giorni, anche il Tottenham si è fatto avanti e pare essere il club in pole per la sua firma. A riportarlo è Sport.