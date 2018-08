Barcellona, Mazinho: "Il Betis vuole Rafinha ma nulla è concluso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mazinho, padre di Rafinha ha spiegato che il Betis Siviglia è molto interessato al giocatore del Barcellona: "Il Betis è molto interessato ed è un'opzione importante per il ragazzo che stiamo valutando. Ha parlato con i alcuni dei suoi ex compagni (Bartra, Tello) e hanno parlato bene del. Se il Betis vuole Rafinha, sa già cosa deve fare. Potrebbe andare al Betis come restare al Barcellona. Rafinha vuole giocare e avere minuti, ma non è ancora fatto nulla. Nei prossimi giorni vedremo".