Barcellona, Messi chiama Griezmann e accelera il suo arrivo

Si è mosso direttamente Lionel Messi per chiudere la questione Griezmann. Stando a quanto riporta AS infatti il capitano del Barcellona ha chiamato il giocatore francese assicurandogli che lo spogliatoio è pronto ad accoglierlo a braccia aperte e che sarà il benvenuto al Camp Nou. La chiamata dell'argentino ha fatto sì che Griezmann rifiutasse il rinnovo dell'Atletico Madrid e considerasse il Barcellona come migliore opzione possibile.