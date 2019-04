© foto di J.M.Colomo

Se il Barcellona stasera dovesse battere l'Atletico Madrid metterebbe entrambe le mani sul titolo finale. E se il Barcellona dovesse trionfare ancora in Liga per Leo Messi si tratterebbe del decimo successo in campionato in carriera, diventando il giocatore azulgrana con il maggior numero di titoli nazionali nel proprio palmares, con una sola maglietta. Al momento questo primato è diviso proprio dalla Pulga e Iniesta: nove cadauno.