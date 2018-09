Barcellona, Messi: "Dobbiamo migliorare ma guardiamo avanti"

© foto di J.M.Colomo

Seconda gara senza vittoria per il Barcellona che non è andato oltre l'1-1 contro l'Athletic in casa. Dopo la gara Leo Messi, subentrato nella ripresa, ha cercato di scrollare la squadra: ""Stavamo perdendo 0-1 e questo ha complicato molte cose, poi abbiamo continuato a provare e penso che abbiamo avuto molte occasioni. Avremmo potuto vincere, è un peccato ma questo è solo l'inizio. Dobbiamo continuare, guardare avanti, pensare a mercoledì che abbiamo una partita molto dura e giochiamo molto per la classifica. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare molte cose".