Barcellona, Messi: "Faremo tutto il possibile per vincere la Champions"

© foto di J.M.Colomo

Il Trofeo Gamper contro il Boca Juniors è stata anche l'occasione, per il Barcellona, per presentare la squadra. E a prendere la parola è stato Leo Messi, da quest'anno capitano blaugrana: "Per me è un orgoglio enorme essere il capitano, anche in virtù dei grandi predecessori come Puyol, Xavi e Iniesta. Abbiamo una squadra adatta per sognare, i nuovi ci aiuteranno tantissimo. Lo scorso anno è stato ottimo, con Copa e Liga, ma è vero che siamo usciti presto dalla Champions League. Quest'anno faremo tutto il possibile al fine di portare al Camp Nou questa coppa tanto bella e desiderata".