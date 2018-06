Barcellona, Messi: "Griezmann una priorità? Per vincere servono i migliori"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dalle parti di Barcellona si dice che Leo Messi sia un grande sponsor di Antoine Griezmann e in un'intervista rilasciata a Sport sul possibile arrivo del francese ha detto: "Griezmann una priorità? Non so se è una priorità. Sì, sono d'accordo che per vincere nuovamente la Champions League dobbiamo avere i migliori giocatori. E Griezmann è uno di loro. Se il club può comprarlo beh, ne sarei felice. Non so se è la priorità. Dipende dalla società e dal tecnico. Sto solo dicendo che per vincere la Champions devi avere i migliori. E lui è molto bravo!".