© foto di J.M.Colomo

Barcellona e Lionel Messi, insieme per sempre. Come scrive Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero infatti già avviato i contatti con la stella argentina per allungare il contratto attualmente in scadenza nel 2021. Messi, oggi trentunenne, andrebbe così a firmare un nuovo accordo fino al 2022 o addirittura 2023 legandosi così "a vita" ai blaugrana.