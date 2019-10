Lunga intervista concessa da Leo Messi a RAC1. Sul progetto Barcellona e la possibilità di lasciare il club: "Il 2013-14 è stata la stagione peggiore della mia carriera, per le questioni col Fisco, per l'infortunio".

"In quella stagione avevo in mente di andarmene. Non per lasciare il Barcellona, ma per andar via dalla Spagna. Sentivo di essere maltrattato e non volevo continuare così".

"C'è un momento in cui uno è stanco per una serie di moivi. Nel mio caso è successo qualche volta, soprattutto nel 2013-14, prima del problema col Fisco e tutto ciò che è uscito fuori. È stato difficile per me e la mia famiglia perché le persone non sanno molto di quello che sta succedendo ma giudica. Una parte della stampa ha portato a tutto questo. È tutto falso e si è visto iun seguito".