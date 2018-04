Barcellona, Messi: "Non è vero che la Liga sia di dominio di 2-3 squadre"

Leo Messi ha concesso un'intervista alla rivista della Federcalcio spagnola. L'argentino parla della Liga: "Non credo che sia di dominio di due o tre squadre. È ovvio che tanto noi come il Real Madrid siamo abituati a lottare ogni anno, però abbiamo visto vincere l'Atlético e in ogni stagione ci sono varie squadre che sono appena sotto a lottare per il campionato o per un posto in Europa. La lista di contendenti è sempre più grande".