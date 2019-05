© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi, grande protagonista della gara contro il Liverpool, ha parlato a Sky Sport, dopo il match del Camp Nou. Queste le parole del campione argentino del Barcellona: "Sì, potevamo fare anche il quarto gol, ma dobbiamo essere contenti. Non è ancora finita, dobbiamo giocare il ritorno, ma è stata una grande gara al Camp Nou. Partita molto, molto intensa. Il Liverpool ha giocato con continui cambi di fronte, con tanta fisicità. Abbiamo fatto fatica in alcuni frangenti, ma alla fine siamo riusciti vittoriosi. Gol su punizione? Spettacolare, fortunato anche ad aver trovato l'angolo. Fischi a Coutinho? Beh, non sono giusti a mio vedere, dobbiamo essere tutti uniti per vincere"