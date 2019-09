© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Spagna si fa un gran parlare delle condizioni di Lionel Messi. L'attaccante argentino del Barcellona è infatti alle prese con il recupero da un infortunio che lo sta tenendo fuori in queste prime uscite di Liga, e - lo riporta il Mundo Deportivo oggi in prima pagina (la foto in basso) - sembra proprio che neanche sabato sera contro il Valencia (ore 21) non sarà della partita. Il numero dieci, infatti, preferisce non forzare il rientro, anche perché a breve comincerà la Champions League. Lo stesso potrebbe valere anche per Luis Suarez, la cui presenza è avvolta da grandi dubbi. Ecco che dunque potrebbe ripresentarsi una possibilità di scendere in campo per due canterani che si sono distinti nelle scorse settimane, Ansu Fati e Carles Perez.