© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista concessa da Leo Messi a RAC1. Sul suo futuro al Barcellona: "Oggi la mia idea così come quella della famiglia è di chiudere qui. Sorpattutto per come mi sento nel club, per come sta la famiglia, i miei figli, per non cambiare loro le amicizie maturate, cosa che ho vissuto io a livello professionale"

È in corso un discorso sul rinnovo? "Credo di no, mio padre non mi ha detto nulla a riguardo. Ogni volta che ci sono state trattative mi ha lasciato fuori perché non ci sono mai stati problemi, è filato sempre tutto liscio".

"Se mi vogliono la mia idea è restare qui, è sempre stato così e non è cambiato nulla".