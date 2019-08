Barcellona, Messi non partirà con la squadra alla volta di Pamplona

© foto di Imago/Image Sport

La conferma è arrivata direttamente dal tecnico Ernesto Valverde, nel corso della conferenza stampa della vigilia: Lionel Messi non sarà della partita domani nella gara che vedrà il Barcellona impegnato a giocare a Pamplona, in casa dell'Osasuna. La Pulga non partirà assieme alla squadra e l'allenatore spera di poterlo recuperare al rientro dalla pausa per le nazionali, quando il 14 settembre i blaugrana affronteranno il Valencia.